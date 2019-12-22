شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباطات أحمد عز السينمائية والدرامية تضع الجزء الثاني من "الممر" في مأزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشغل النجم أحمد عز حالياً بعدة أعمال سينمائية ودرامية، حيث يقوم النجم الكبير حاليا بتصوير فيلمين وعرض مسرحية " علاء الدين "

وتصويرمسلسل تليفزيونى، وهو ما يضع فيلم "الممر2" في مآزق، حيث ترددت أقاويل باستعدادات عز لتقديم فيلم "الممر2"، وبسؤال منتج العمل هشام عبد الخالق أكد لـ"الخليج 365 أنه لا صحة لتصوير فيلم "الممر2" حالياً خاصة أن أغلب أبطاله ينشغلون فى أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه فى حالة الرغبة لتقديم الجزء الثانى سيتحدث مع المخرج شريف عرفة وأبطاله لدراسة الفكرة برمتها .

وينشغل أحمد عز حاليا بتصويرفيلمه الجديد "العارف" ويشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، حيث يتبقى له 5 أيام وينتهى من التصوير نهائياً، الفيلم من بطولة محمود حميدة، كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجى .

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كما يقدم عز حاليا على مسارح السعودية مسرحيته الجديدة " علاء الدين" ويشارك فى العرض محمد ثروت، بيومى فؤاد، وأخرون، إخراج مجدى الهوارى .

كما يستعد لتصوير مسلسله الجديد الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، من إخراج أحمد علاء، وتأليف باهر دويدار، كما يصور خلال الفترة المقبلة فيلم "كيرة والجن" مع النجم أحمد عبد العزيز، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز .