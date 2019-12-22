رانيا محمود ياسين تنفى عودتها لتقديم البرامج: "أنا فنانة فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - نفت الفنانة رانيا محمود ياسين عودتها لتقديم البرامج مرة أخرى.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على فيسبوك: "في ناس قالت لي إنها شافت لي برنامج علي قناه الحدث، أكيد تم عرض محتوي قديم، أنا قطعت علاقتي بالبرامج تماما، أنا فنانة فقط تحياتي".

وكانت رانيا محمود ياسين قد قالت في حوار سابق لها مع "الخليج 365" أنها مبتعدة تماما عن الإعلام، وخاصة السياسي، مضيفة: ""أنا تعبت نفسي على الفاضي".