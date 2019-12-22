محمد اسماعيل - القاهرة - نفت الفنانة رانيا محمود ياسين عودتها لتقديم البرامج مرة أخرى.
وكتبت رانيا، عبر حسابها على فيسبوك: "في ناس قالت لي إنها شافت لي برنامج علي قناه الحدث، أكيد تم عرض محتوي قديم، أنا قطعت علاقتي بالبرامج تماما، أنا فنانة فقط تحياتي".
وكانت رانيا محمود ياسين قد قالت في حوار سابق لها مع "الخليج 365" أنها مبتعدة تماما عن الإعلام، وخاصة السياسي، مضيفة: ""أنا تعبت نفسي على الفاضي".
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تنفى عودتها لتقديم البرامج: "أنا فنانة فقط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.