كريم فهمي معلقًا على مرحلة الطفولة: "محدش كان بيحب يشيلني.. ويشبه نفسه بإحدى بناته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم فهمي صورة له في مرحلة الطفولة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق فهمي على الصورة: "زمان الواحد كان رياضي أكتر، بيقولوا كان محدش بيحب يشيلني عشان تقيل، طول عمري نفسي أشوف نفسي علي الحقيقة وأنا صغير، اللي هو مستحيل، لحد ما خلفت نعومي، نسخة".

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وتزوج الفنان كريم فهمي، من دانيا البناوي عام 2015، وأنجب منها 3 بنات هن "ناعومي، كاميليا، وجميلة".

ويشارك الفنان كريم فهمي في بطولة فيلم "ديدو"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، وهو بطولة حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.