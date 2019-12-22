منة فضالي تنشر صورًا من رحلتها لـ"أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في أسوان.

وظهرت فضالي في الصور بإطلالة كاجوال من اللون الأزرق من أمام البحر، وعلقت: "من أفضل مكان.. أسوان".

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وتشارك منة في المسلسل السوري "مقابلة السيد آدم"، من إخراج وتأليف فادي سليم.

وتعد هذه هي التجربة الأولى لمنة فضالي في الدراما السورية، ويشاركها بطولة المسلسل محمد الأحمد، وغسان مسعود، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ويتناول مسلسل "مقابلة مع السيد أدم" يتناول فيه قضية التجار بالأعضاء البشرية، وما يترتب عليها من انتهاكات قانونية وإنسانية وذلك في إطار بوليسي.