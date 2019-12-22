شكرا لقرائتكم خبر عن محسن منصور زوج داليا البحيرى فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محسن منصور شخصية زوج الفنانة داليا البحيرضمن أحداث مسلسل "فلانيتنو"، ويلعب شخصية نصاب يتميز بخفة دمه، وله تركيبة مختلفة ضمن العمل الذى يخوض به الزعيم عادل إمام السباق الرمضانى المقبل، وهو من إخراج رامى إمام.

وأوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير ليبدأ رامى إمام مخرج العمل فى مونتاج ومكساج العمل، ووضع الموسيقى التصويرية للعمل، لذلك يكثف عدد ساعات التصوير للانتهاء منه خلال الأيام المقبلة والذى يعد ثامن الأعمال التى يتعاون من خلالها مع الزعيم فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سوياً مسلسلات "العراف"، أستاذ ورئيس قسم، وصاحب السعادة، وأخرهم عوالم خفية.

ويجسد الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.