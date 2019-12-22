شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يشارك في حفل رأس السنة مع نيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني رامي عياش للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري في أحد فنادق التجمع الخامس.

من ناحية أخرى يسافر رامي يوم السبت الموافق 28 ديسمبر الجاري إلى قبرص لإحياء حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.

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ويقدم رامي خلال الحفلات عددًا من أغانيه الشهيرة منها "خلينى معاك"، و"الناس الرايقة"، و"من الشباك"، و"ما دام الشمس"، و"اشتقتلك"، و"يلا نرقص"، و"سواح"، للعندليب عبد الحليم حافظ.

يذكرأن رامي عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان الألبوم "قصة حب" وهى بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، ومنذ فترة ليست طويلة طرح فيديو كليب بعنوان "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الاستعراض الفنانة فيفى عبده فى تصويره.