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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تسريب وثيقة استخباراتية لاجتماع الإخوان والحرس الثوري والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
ايران وتركيا والاخوان
عرضت قناة "العربية" فيلما وثائقيا بعنوان "المحضر السري.. قصة الاجتماع السري بين قيادات من الحرس الثوري والإخوان في تركيا"، مأخوذ عن وثائق مسربة من أرشيف المخابرات الإيرانية، ونشرتها لاحقا صحيفة "ذى انترسبت" الأمريكية.
ويكشف الفيلم الوثائقي، عن تفاصيل الاجتماع الذى استضافته تركيا في إبريل 2014، وجمع قيادات من فيلق القدس الإيراني وقيادات من تنظيم الإخوان الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها.
وأوضح الفيلم، أن وفد تنظيم الإخوان ضم 3 من أبرز قيادى جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، وهم إبراهيم منير، ومحمود الإبياري ويوسف ندا.
وأوضحت المعلومات الواردة فى الوثائق المسربة أن ممثل الإخوان طالب الحرس الثورى الإيرانى بالعمل ضد المملكة باليمن من خلال توحيد صفوفهما، فى ظل "تشاركهما فى كراهية السعودية.
وأكد الفيلم، أنه كان الهدف من الاجتماع هو التآمر ضد السعودية، وتدعيم حالة عدم الاستقرار في بعض البلدان العربية، وكذلك الاتفاق على محاصصة بين ممثلي الاخوان وأنصار إيران في كلا من اليمن والعراق.
وتضمن الفيديو لقاءات مع عدد كبير من القياديين الإخوان السابقين، والباحثين والخبراء في شأن الجماعات الإسلامية والتطرف.
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