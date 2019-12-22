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ملحم زين يحيى حفل رأس السنة 28 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبنانى ملحم زين، حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة التى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف دول العالم، وذلك يوم السبت الموافق 28 من شهر ديسمبر الجارى فى مدينة اسطنبول.

 

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ويقدم ملحم زين خلال الحفل عدد أغنياته الت قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى أغانى ألبومه الجديد منها "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"..وغيرها.

 

ملحم زين طرح مؤخرًا ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ملحم 2019 "، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره.

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