شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يحيى حفل رأس السنة 28 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبنانى ملحم زين، حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة التى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف دول العالم، وذلك يوم السبت الموافق 28 من شهر ديسمبر الجارى فى مدينة اسطنبول.
ويقدم ملحم زين خلال الحفل عدد أغنياته الت قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى أغانى ألبومه الجديد منها "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"..وغيرها.
ملحم زين طرح مؤخرًا ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ملحم 2019 "، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره.
كانت هذه تفاصيل خبر ملحم زين يحيى حفل رأس السنة 28 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.