ركبت الجمل وحملت صقرًا.. سلمى أبو ضيف تنشر صورًا من رحلتها للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من رحلتها للمملكة العربية السعودية.

وظهرت سلمى في إحدى الصور على جمل وسط الصحراء، كما حملت صقرًا على يدها، وعلقت: "شكرا ميدل بيست، للتجربة المذهلة والوقت الرائع لهذا العام، وشكرا للملكة العربية السعودية، لهذا التغيير".

واختتمت مساء أمس السبت، فعالية "ميدل بيست" التي تعد الأبرز ضمن فعاليات موسم الرياض، إذ تضمنت 18 حفلًا عالميا و28 عرضا.

وكتب تركي اَل الشيخ عن هذه الفعالية عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دي جى وفنان، وأهني شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض، الوضع تولع، لا تقول ما لقينا تذاكر".