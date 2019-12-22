فيديو| بعد وصفه بـ"القدوة السيئة".. محمد رمضان يرد على جلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - رد الفنان محمد رمضان لأول مرة على انتقادات الفنان جلال الشرقاوي له، التي تكررت في أكثر من مناسبة.

وقال رمضان خلال لقاء له في برنامج "et بالعربي" على قناة دبي: "كتر خيره، ده رؤية ورأي، إحنا دولة ديمقراطية، وأنا بكن له كل تقدير واحترام، نظرا لتاريخه في الفن".

وكان الفنان الكبير جلال الشرقاوي قد هاجم محمد رمضان أكثر من مرة، وآخرها في مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي، الذي انتهت فعالياته قبل أيام.

وواصف الشرقاوي الفن الذي يقدمه رمضان بالمسيء للمجتمع، وأنه قدوة سيئة للشباب، لافتا إلى أن الأجيال الجديدة تُقلد ما يُقدمه في أعماله السينمائية والدرامية، وأنها نوعًا من الإرهاب، وهو ممثل متوسط.