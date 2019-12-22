فيديو| خالد النبوي يكشف عن موعد عرض أحدث أفلامه "يوم وليلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان خالد النبوي موعد طرح أحدث "يوم وليلة"، بالسينمات، عبر حسابه على "تويتر".

ونشر النبوي برومو الفيلم، وعلق: "5 يناير فيلم 2020، يوم وليلة".

"يوم وليلة" عرض لأول مرة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو السينمائي، والذي انطلقت 4 أكتوبر الماضي، واستمرت حتى 8 أكتوبر.

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كما عُرض الفيلم، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "الدار البيضاء للفيلم العربي" بالمغرب، والتي انطلقت 18 أكتوبر الماضي، وحاز أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل عن دوره في الفيلم.

"يوم وليلة" تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع.