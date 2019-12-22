شاهد: لحظة وصول فرقة MonstaX للرياض.. وأم عايض في استقبالهم

كشف مقطع فيديو تداوله مغردون على تويتر لحظة وصول فرقة MONSTA X، إلى الرياض حيث تستعد الفرقة لتقديم حفل ضخم مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان الميدل بيست الضخم في مدينة الرياض.

وكشف مقطع فيديو عن استعداد الفنانة الشعبية الشهيرة بـ أم عايض لإستقبال الفرقة في مطار الرياض حيث رحبت بهم.

يذكر أن مهرجان الميدل بيست هو أضخم حدث موسيقى في الشرق الأوسط حيث سيجمع أكثر من ١٠٠ فنان وموسيقي ودي جيه، والذي سيستمر لثلاثة أيام من ١٩ إلى ٢١ ديسمبر. هذا المهرجان سيمثل الختامية الجميلة لموسم الرياض الناجح لهذه السنة. يتسع المهرجان لـ ٢٠٠ ألف شخص، وسيقام على خمسة مسارح كبرى.