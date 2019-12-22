فيديو: منة فضالي تعترف للمرة الأولى: تزوجت وتطلقت سرا من هذا الفنان

اعترفت الفنانة منة فضالي،في برنامج "تحيا الستات"، على قناة "النهار"،ممع الإعلامية راغدة شلهوب بزواجها سرا من الملحن محمد ضياء.



وقالت ان الزواج استمر ستة شهور بسبب اعتراض والدتها على إتمام الزيجة، ولوجود أسباب شخصية تمنع ضياء من إعلان زواجه متعلقة بابنه.



وأكدت أن الطلاق وقع بسبب الغيرة ورغبة الزوج في منعها من استكمال مشوارها الفني كممثلة.



ونفت أن تكون قد وجهت أية إساءة لزوجها السابق، كما رفضت الرد على تصريحات منسوبة إلية تتضمن إهانة لها مؤكدا أنها غير واثقة من صحة هذه التصريحات.





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وكشفت منة، أن محمد ضياء اعتدي عليها بالضرب لمرة واحدة، مؤكدة أنه كان لديه اعتراض علي استمرارها في التمثيل، بجانب رفضه للملابس التي ترتديها ونشر صورها على السوشيال ميدي، لذلك كان طوال الوقت يتشاجر معها، ويرفض خروجها المتكرر من المنزل وتواجدها في الحفلات.



واكدت منة نها لم تفكر في الرجوع إليه مرة أخرى، وهو لم يطرح الفكرة من الأساس واتفقنا أن نبقى أصدقاء.

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