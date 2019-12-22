رد قاس من احلام على احد متابعيها: “ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم”

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - ردت الفنانة الإمارتية أحلام على أحد متابعيها بطريقة حازمة وذلك عبر حسابها على”تويتر” حيث كتب أحد المتابعين تعليقًا على ألبومها قائلًا: “أحس ألبومك راح يحل مشاكلي”، لترد عليه كاتبة: “ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم”.

وعلق متابع آخر: “كان بإمكانكم أن تنصحوه على الخاص وليس قدام الناس” لترد أحلام قائلة: “إنما الدين النصيحة، وكتبت في العام أرد في العام، وما قلت إلا الحق اللي لا يتخبى في السر ولا في العلن ما دام حق.. ولا نخشى في الله لومة لائم، ترى نحن مطربين بس مسلمين ومؤمنين.. الحمد لله فيه شفاء”.