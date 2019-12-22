شاهد.. هكذا اصبح وجه الهام الفضالة بعد خضوعها لعلاج تكثيف الحواجب!

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - خضعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لتقنية جديدة لتكثيف شعر الحواجب مشاركة متابعيها خطوات العلاج والنتيجة النهائية.

فقد نشرت الهام الفضالة على حسابها على سناب شات فيديو من داخل العيادة، وهي تخضع للعلاج على حاجبيها كاشفة لمتابعيها أن المادة التي تضعها تعمل على فتح المسام من أجل أن تساعد على امتصاص العلاج، الذي سيتم تطبيقه في الخطوة التالية من أجل تكثيف شعر الحواجب.

وظهرت إلهام الفضالة مرة أخرى من داخل العيادة، بعد أن أزالت المادة المعالجة، وأخذت تستعرض النتيجة النهائية وهي في حالة صدمة، عندما وجدت ظهور شعر للحاجب بالفعل، مما جعلها غير مصدقة أنه أصبح لها حاجب بشكل طبيعي، مؤكدة لمتابعها أنها ستواصل جلسات العلاج من أجل أن يكتمل نمو الشعر في هذه المنطقة.

وكانت إلهام الفضالة خضعت منذ وقت قريب لشد الوجه بالخيوط، بعد أن لاحظت معاناتها من وجود ترهل في منطقة الذقن بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة.