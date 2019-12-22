شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ورامى صبرى والليثى يجتمعون في حفل رأس السنة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع عدد من المطربين وهم رامى صبرى ووائل جسار ومحمود الليثى فى حفل غنائي كبير تشارك فيه الراقصة صافينار والمطربة الشعبية نجوان وذلك ضمن حفلات رأس السنة، وذلك يوم الثلاثاء 31 من شهر ديسمبر الجارى، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وطرح وائل جسار مؤخراً أغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" المعروض حالياً على شاشة on e من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، كما يستعد لإحياء حفل غنائي بمناسبة رأس السنة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يحضرالحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين.

من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب من ألبومه جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".