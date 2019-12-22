عندما وقع سوشانت سينج راجبوت في حب مُعلمته

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ارتبط الممثل الهندي الشاب سوشانت سينغ راجبوت بالعديد من نجمات السينما في بوليوود في مسيرته التي بدأت منذ ست سنوات.

سارة على خان، كريتي سانون وآخر شخص، كانت الفنانة ريا تشاكرابورتي. لكن الممثل لم يعترف أبدًا بأي من هذه العلاقات. بينما يؤكد “سوشانت” أنه وحيد، فقد كشف أمرا جديدا مؤخرا.

كشف سوشانت سينج راجبوت أنه عندما كان في الصف الرابع، وجد “حبه الحقيقي “، لكن المثير للاهتمام، أنها لم تكن سوى “معلمة الفصل”.

Advertisements

وأوضح سوشانت “كانت حبي الأول في الصف الرابع. كان ذلك حبي الحقيقي، لكنني لم أقترب منها لأنني اضطررت إلى اجتياز امتحاناتي”.

لم يتحدث سوشانت إلى معلمته عن مشاعره في ذلك الوقت. لكن بعد خمس سنوات، حصل سوشانت على فرصة وعبر لها عن حبه.

في حديثه عن موعده الأول، عندما كان في الكلية، كشف سوشانت، “كنت في دراسة الهندسة واشتريت دراجة بهذا المال، ثم ذهبت إلى مورتال في أول موعد لي”.

شوهد سوشانت سينج راجبوت، مؤخرًا على الشاشة الكبيرة في في فيلم Chhichhore للمخرج نيتيش تيواري Nitesh Tiwari، والذي حصد إيرادات كبيرة في شباك التذاكر.