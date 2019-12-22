هوما قريشي تؤكد مواعدتها لموداسار عزيز

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد تكهنات عديدة، أكدت هوما قريشي علاقتها مع مخرج “باتي باتني أور ووه” موداسار عزيز، في عيد ميلاده (5 سبتمبر)، شاركت هوما على حسابها الشخصي بموقع Instagram رسالة عاطفية له.

كتبت الفنانة الجميلة مُهنئة لصديقها الجديد في عيد ميلاده، ومتمنية له عيد ميلاد سعيد، وأنها تلي من أعماق فلبها، حتى يتمكن من تحقيق أحلامه، وقد قام عزيز بالرد عليها في شكل رسالة عاطفية كشفت المستور، وأزاحت الستار عن حالة الحب التي يعيشانها.

جدير بالذكر أنه في 28 يوليو 2019، وهو عيد ميلاد هوما، كان موداسار قد شارك صورة مع هوما وعلق عليها، “كل الأشياء الرائعة وصولًا إلى الروح هي ما أنت عليه، أتمنى عيد ميلادك يسعدك، وأن تكون كل لحظة بالنسبة لي! قلب مليء بالأدعية وكل الحب في العالم من أجلك. أتمنى لك عيد ميلاد رائع “

على الجانب الفني فإن النجم موداسار عزيز Mudassar Aziz مشغول مع في فيلم Pati، Patni Aur Woh، وهو نسخة جديدة من فيلم 1978 الكلاسيكي، من إخراج بار شوبرا BR Chopra. وبطولة النجوم كارتيك آريان، أنانيا بانداي وبومي بيدنيكار.