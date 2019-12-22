كانجانا رانوت تتحدث عن تجاربها العاطفية عندما كانت صغيرة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ملكة بوليوود الفنان كانجانا رانوت Kangana Ranaut لا تحتاج إلى مقدمة. من المعروف عنها أنها لا تندم أبدًا حول كلماتها أو تصريحاتها الصحفية أو المقابلات التلفزيونية.

في مهرجان India Today Mind Rocks، شاهدنا هذا الجانب بالضبط من كانجانا تحدثت خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان ” لا تقل أبدًا تموت: ملكة إعادة الابتكار”، فقد كشفت كانجانا عن تفاصيل علاقتها الأولى ونوع هوايتها.

تحدثت نجمة “Manikarnika” عن حبها الأول، فقالت رانوت، “حبك الأول هو دائمًا مع معلمك. كنت في المستوى التاسع عندما أصابني مدرسًا”.

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من الواضح أنها لم تقم بأي خطوة هناك. إذن كيف كانت علاقة كانجانا رانوت الأولى؟ تحدثت ممثلة “تانو ويدز مانو” براحتها المعهودة “العلاقة الأولى كانت في سن 17 أو 18. كنت في شانديغار، كنت بصحبة صديق لي في موعد، وانتهى بي الأمر مع صديق.

كان شاب لطيف بنجابي، لكنه كان في الثامنة والعشرين من العمر، وكان عمري 17 عامًا، وكسر قلبي عندما تعامل معي كطفلة. ولكنه أدرك أنني كنت جديدة في اللعبة وانتهينا في النهاية “.

عندما سُئلت عن نوع العشق التي كانت عليه، سرعان ما أضافت: “أنا من عشاق الهوس! طلبت منه أن يعطيني فرصة. لم أكن أعرف حتى كيف أقبل، اعتدت أن أمارس التقبيل الكف. قالت كانجانا: “قبلاتي الأولى لم تكن سحرية على الإطلاق، لقد كانت فوضويّة”.

شوهدت كانجانا رانوت آخر مرة في “جادجمينتال هاي كيا”، شارك في البطولة راجكومار راو. نال الفيلم اشادة من قبل النقاد والجمهور على حد سواء.