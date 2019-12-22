حرق جثمان الممثل شريرام لاجو بحضور نجوم بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ودعت ولاية ماهاراشترا الهندية الممثل المخضرم شريرام لاجو - الذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم “إمبراطور التمثيل” - والذي أحرق جثمانه في بوني.

توفي لاجو عن عمر ناهز 92 عامًا، يوم الثلاثاء (17 ديسمبر 2019) إثر إصابته بسلسلة طويلة من الأمراض، ومشاكل متعلقة بالعمر، مما أدى إلى صدمة في صناعة السينما حيث تمتد المرحلة التي خدم بها لأكثر من خمسة عقود.

قبل طقوس حرق الجثمان النهائية، قدمن الضيوف تحياتهم الأخيرة إلى الممثل الراحل في يوم الجمعة لبضع ساعات.

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كما أطلقت شرطة ماهاراشترا تحية 21 طلقة للممثل القدير، وذلك خلال سير موكب الجنازة الضخم في طريقها إلى محرقة Vaikunth.

من بين الشخصيات البارزة التي شاركت في حضور الجنازة وزير ماهاراشترا سوبهاش ديساي، ماهاراشترا نافنيرمان سينا ​​رئيس راج ثاكيراي، بابا أدهاف، وعدد من الشخصيات السينمائية والمسرحية مثل جبار باتيل، أمول باليكار، نولان باتكار، نانا باتيكار، نمارا باتيكار، سودهير جادجل، ناندو مادهاف، بوشكار كشوتري، براساد أوك وغيرها.

حضر المراسم أيضا العديد من ممثلي المنظمات مثل ماهاراشترا أنداشرادها نيرمولان ساميتي والمجموعات اليسارية والمتقدمة، وعدد كبير من المعجبين والمعجبين والمواطنين، وشوهد الكثيرون في الانهيار أو البكاء.