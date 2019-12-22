ديمى لوفاتو تنفصل عن أوستن ويلسون.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاجأت النجمة والمطربة الأمريكية ديمى لوفاتو، الجميع بإعلان انفصالها عن صديقها عارض الأزياء أوستن ويلسون وذلك قبل أيام من احتفالات الكريسماس.

وجاء إعلان النجمة العالمية لهذا الخبر أثناء ردها على أحد المعجبين على الـsocial media، حيث أكدت المغنية البالغة من العمر 27 عاما أنها وأوستن انفصلا.

وعلقت النجمة العالمية قائلة: إنه حقا رجل جيد، أفضل بكثير مما يراه الناس فى الخارج لمجرد أنه لديه الكثير من الأوشام على جسده.

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واستكملت ديمى لوفاتو قائلة: إن الانفصال صعب بالنسبة للطرفين، فقط كن لطيفا وادعوا لهما.

وعلى جانب أخر، ارادت ديمي لوفاتو، أن تقدم خلاصة تجاربها في الحياة على هيئة نصائح للشباب، حيث مرت النجمة الأمريكية بالكثيرمن الاحداث الصعبة والمؤلمة على مدار العام الماضي.

ورأت النجمة العالمية أنها بدلا من أن تبكي وتشعر بالخسارة علي حياتها الخاصة والمهنية، كشفت النجمة الشابة أنها فخورة بتجاربها الصعبة والعقبات التي ظهرت بطريقها، والتي استطاعت أن تتغلب عليها بنجاح كبير.

وحضرت النجمة العالمية، في مؤتمر قمة المراهقين “Teen Vogue Summit” والذي أقيم في لوس أنجلوس، وكشفت ديمي لوفاتو، عن تجربتها الخاصة، وقدمت رسالة إيجابية وملهمة للشباب، حيث تعد هذه أول مقابلة مطولة مع النجمة الشهيرة منذ أن تعرض حياتها للخطر بسبب تناولها جرعة زائدة من المخدرات في صيف العام الماضي.