النيران تلتهم يخت مارك أنتوني الفاخر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التهمت النيران يخت المطرب الأمريكي الشهير مارك أنتوني، طليق النجمة العالمية جينيفر لوبيز ووالد طفليها، والبالغ قيمته 7 ملايين دولار، قبل انقلابه في ميناء ميامي يوم الأربعاء 18 ديسمبر.

وكانت فرق إنقاذ مدينة ميامي، قد كشفت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فيديو للحريق الذي استجابت له في ميناء ميامي، والذي يظهر حريقًا هائلاً في يخت المطرب الأمريكي مارك أنتوني الذي يبلغ طوله حوالي 40 مترًا.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد اشتعلت النيران في اليخت الفاخر لطليق جينيفر لوبيز في مرسى “آيلاند جاردنز” قبل أن يستجيب طاقم الطوارئ في الساعة 7.30 مساء.

وتظهر الصور اشتعال النار في اليخت، وقد بدا منه الجزآن الخارجي والعلوي وانتشار الحريق نحو السقف، بينما يتصاعد الدخان الداكن بقوة.

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وقال كابتن قوات الإطفاء في ميامي “أجناشوس كارول” إن الوضع كان لا يزال محمومًا حتى بعد أن بدأت فرق الإطفاء في رش المياه على الحريق، وإنهم اضطروا لاستخدام مراكب الإطفاء أيضًا لاحتواء النيران.

وعلى الرغم من قوة الحريق وانقلاب اليخت، أصبح الوضع تحت السيطرة في غضون ساعتين بعد وصول أكثر من 45 من قوات الإطفاء، ويذكر أنه لم يسفر عن إصابات.

ولم يكن أنتوني على متن اليخت عندما اندلع الحريق، ولكن تمكن 6 أو 7 من أفراد الطاقم الذين كانوا على متنه من الهروب من الحريق بأمان.

وتعرض اليخت المسمى “أنديامو” لأضرار بالغة جراء الحريق وانقلب في الماء، الأمر الذي يرجح دماره بالكامل، ولم تتضح نقطة بداية الحريق أو سببه بعد، ومازال الأمر قيد التحقيق.

ويتضمن اليخت البالغ طوله حوالي 40 مترًا، 5 مقصورات تتسع لـ 12 شخصًا ويحتوي على كافة وسائل الراحة، بما في ذلك منطقة مخصصة للشواء، وتلفزيون يلتقط القنوات الفضائية، وخدمة الواي فاي، وجاكوزي.