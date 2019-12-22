أحمد السقا يهدي جائزته في حفل دير جيست لكريم عبدالعزيز.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

في لفتة كشفت عن قوة الصداقة بين النجمين أحمد السقا وكريم عبدالعزيز، قام السقا بإهداء جائزته في حفل دير جيست لصديقه الفنان كريم عبدالعزيز.

السقا صعد على المسرح لتسلم جائزة أفضل ممثل درامي عن مسلسله “ولد الغلابة”، فوقف كريم وبدأ في التصفيق الشديد تحيه لصديقه، فقام السقا بإهداء الجائزة له.

السقا قال: “في واحد موجود في القاعة هنا أنا بحبه جدا جدا وهو أخويا اللي ماولدتهوش أمي، فأنا بهدي الجائزة دي للي اداني معاد بليل وجالي 10 الصبح كريم عبدالعزيز”.

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وبدوره صعد كريم على المسرح، وقام باحتضان السقا وتهنئته على الجائزة، والتقطا معا الكثير من الصور التذكارية.

ومن ناحية أخرى، حصل كريم عبدالعزيز خلال الحفل على جائزة أفضل ممثل سينمائي عن دوره في فيلم “الفيل الأزرق2”.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم الفن، منهم: أحمد حلمي، وصفية العمري، ولطفي لبيب، وغادة عادل، ولبلبة، وهند صبري، وحلا شيحة، ومحمد سامي، وأحمد رزق، وكارمن سليمان، وأسماء أبو اليزيد، وإياد نصار، وغيرهم.