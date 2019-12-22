بتهمة التشهير.. دنيا بطمة مطلوبة للتحقيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت عدد من التقارير الصحفية المغربية، أن الشرطة المغربية قاكت باستدعاء الفنانة دنيا بطمة للتحقيق معها، بعد أن وجهت لها تهم إساءة الى الغير، من خلال التعامل مع حساب “حمزة مون بيبي” على موقع “انستغرام”، والمعروف بالتشهير بالمشاهير والنجوم.

وبحسب التقارير، فإن الاستدعاء تم بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان للنائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على حساب “حمزة مون بيبي”، وتم المطالبة بالاستماع إلى أقوال الفنانة المغربية، حيث أنها متهمة بالوقوف وراء هذا الحساب.

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وومن جانبها، قامت السلطات بإغلاق هذا الحساب وإيقاف عناصره، الذين اعترفوا بعد التحقيق معهم، بوقوف الفنانة دنيا بطمة خلف هذا الحساب وتسييره لمصالح شخصية وتصفية حسابات.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد أقامت الشهر الماضي حفلا كبيرا لإطلاق أغنيتها الجديدة “ندمانة”، في أحد الأماكن االكبرى.

الحفل شهد حضور زوج دنيا بطمة، المنتج محمد الترك، ووالدتها وأخواتها، كما حضر عدد كبير من أصدقائها، بالإضافة لحضور كثيف من جمهورها، الذين حرصوا على التقاط الكثير من الصور التذكارية معها.