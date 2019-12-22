للأزرق على قوام جيني إسبر بهاء لا يخلو من الإثارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير استعراضية آخذة، اختارت لها طلّة زرقاء، ابهرت بها متابعيها.

جيني ارتدت في الجلسة التي اشرف عليها المصور مهند صادق، فستان أزرق مشقوق لأعلى الفخذ، ذو حزام براق أبرز جمال خصرها، من توقيع المصممة السورية كندة الجراح، كما اسدلت شعرها الأسود بشكل ضاعف طلّتها جاذبية، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء ذو كعب عالي من نفس لون الفستان، وهي الطلُة التي لاقت اعجاب فان الفنانة الشابة.

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من ناحية أخرى، تصور جيني إسبر الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» من إخراج فراس إبراهيم، وإنتاج النجم السوري باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته أمام جيني وباقة من من النجوم، أبرزهم؛ فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي، صفاء سلطان وآخرين.

يُذكر أن جيني إسبر شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حرملك» أمام سلافة معمار، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، باسم ياخور وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

بالإضافة لمسلسل «سلاسل ذهب» أمام صباح الجزائري، ديمة بياعة، شكران مرتجي، مها المصري، بسام كوسا، كاريس بشار، وغيرهم، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.