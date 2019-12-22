قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل «دير جيست».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الفنانة المصرية عبير صبري وزوجها المحامي أيمن البياع أنظار الجميع، على السجادة الحمراء في حفل “دير جيست” السنوي.

عبير وزوجها ظهرا على السجادة الحمراء في لقطات غاية في الرومانسية، حيث قام زوج الفنانة بطبع قبلات على خدها وعلى يديها، مما كشف عن قوة علاقة الحب بينهما.

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وكان قد افتتح الحفل الفنان مصطفي شوقي بأغنيته “ملطشة القلوب”، بعدها تم تكريمه عن نجاح الأغنية، فقام الفنان بإهداء الجائزة لوالديه والمنتج نصر محروس وصناع العمل.

وقامت بتقديم ققرات الحفل الاعلامية بوسي شلبي، وصعد د.ماجد حسني رئيس مجلس إدارة دير جيست، وأشار إلى اعتذار النجم محمد حماقي الحاصل علي جائزة أفضل مطرب وأفضل البوم، عن الحضور لمشاركته في نهائي برنامج “ذا فويس”، بالإضافة إلى اعتذار الفنانة شيرين عبد عبد الوهاب، الحاصلة على جائزة أفضل مطربة، لاحيائها حفل بنفس توقيت التكريم.

وتم تكريم عدد كبير من نجوم الفن خلا الحفل، منهم: أحمد السقا، وأحمد حلمي، وكريم عدالعزيز، ولبلبة، وصفية العمري، وأحمد رزق، وحلا شيحة، وغادة عادل، وهند صبري، وأسما أبو اليزيد، وأحمد السعدني، وإسعاد يونس، وهنادي مهنى، وغيرهم.