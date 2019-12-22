ملك قورة تتألق بفستان الزفاف.. وتعلق: إحساس غريب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم حفل انترناشونال فاشون أورد IFA لشتاء 2020، في نسخته السادسة على التوالي، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة، وذلك بإحدى فنادق القاهرة الكبرى المطلة على النيل.

الفنانة المصرية ملك قورة تألقت خلال عرض الأزياء بالحفل، بفستان زفاف أنيق باللون البيج مزين بنقوش باللون الأبيض منفوش من أسفل، مع طرحة زفاف طويلة على رأسها، من توقيع مصممة الأزياء المصممة سماح مهران.

ملك تحدثت عن مشاعرها فور ارتدائها فستان الزفاف لأول مرة، بقولها: ” “إحساس غريب أوي وجديد، وهو من تصميم سماح مهران وهي المصممة المفضلة لي، وهي اللي عملت لي فساتيني في فرح مريم أختي”.

Advertisements

يذكرأن الحفل شهد حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع، حيث حضر كلا من مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والفنانة نيرمين الفقي، والفنانة ساندي، ورجل الأعمال ياسر سليم، وسيدات الأعمال سامية أبو الفتوح.

كما حضر عدد من مصممين الأزياء المشاركين في عروض هذه الدورة للإعلان عن مجموعاتهم الجديدة لعام 2020، ومن أبرزهم مصممة الأزياء المصرية سماح مهران، التي تشارك لأول مرة والتي تمثل مصر في هذه الدورة.

ومن السعودية تشارك مصممة الأزياء ريما الناصر، والمصممة ريهام باهي، والتي تشارك للمرة الثانية بعد اشتراكها في الدورة الأولي، ومن المغرب تشارك مصممة الأزياء مونيا رمسيس، وللمرة الثانية تشارك أيضا مصممة الأزياء وسيدة الأعمال سهام المرابط.