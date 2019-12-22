شيرين عبدالوهاب تتألق في حفلها بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا مساء الجمعة 20 ديسمبر، علي مسرح “مركز المنارة” بالقاهرة الجديدة، وسط حضور كامل العدد.

الفنانة المصرية حضرت الحفل بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب، وافتتحت وصلتها الغنائية التي أمتدت لأكثر من ساعتين، بأغنية “نساي”.

شيرين قدمت خلال الحفل باقة كبيرة من أشهر أغانيها منها: “كده يا قلبي”، و”حبيته وبيني وبين نفسي”، و”مشاعر”، و”اه يا ليل”، و”عين ونني”، وغيرها من الأغاني.

Advertisements

الفنانة المصرية تألقت خلال الحفل بفستان أحمر طويل شديد الأناقة، وشعر قصير في تسريحة بسيطة، ومكياج هادئ، والحفل من تنظيم المنتج وليد منصور ، وشارك في التنظيم شركة “تذكرتي”.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الجدل مؤخرا، في حفلها الغنائي على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتصريح وصفت فيه السيدات الاتي انتقدنها بأنهن “عوانس”.

شيرين ردت على الهاشتاج الذي انتشر عنها تحت عنوان “أخرسي يا شيرين”، وعلقت عليه قائلة: “المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج علشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر، مش عارفة إيه اللي مزعلهم في كدا أكيد دول شوية عوانس”.