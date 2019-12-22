بشرى تحتفل بعيد ميلاد ابنها وسط أجواء الكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية بشرى بعيد ميلاد ابنها “إسماعيل”، والذي تزامن مع اقتراب أعياد الكريسماس.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “”انستجرام”، حيث ظهرت في الحفل مرتدية ملابس بابا نويل.

بشرى زينت مكان الحفل بشجرة كريسماس صغيرة، بالإضافة للكثير من البالونات الملونة، وأحضرت قالب تورتة مميز لابنها.

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الفنانة المصرية وجهت تهنئة خاصة لابنها، بقولها: “عيد ميلاد سعيد ابني العزيز إسماعيل”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

وكانت الفنانة المصرية بشرى قد احتفلت بعيد ميلادها في شهر أكتوبر الماضي مع طفليها، ونشرت صورة من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحتفل مع ابنها وابنتها، لكنها حرصت على إخفاء ملامحهما بأشكال تعبيرية.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “بحتفل بعيد ميلادى مع اولادى ..ربنا يبارك فى كل الأطفال”، وقد تلقت التهنئة من جمهورها بعيد ميلادها وتمنوا لها عاما سعيدا وعمرا مديدا، وطالبها بعضهم بالكشف عن وجه ابنيها.