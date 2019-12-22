هل عادت شهيرة للحجاب مرة أخرى؟.. صورة تثير الجدل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن تخلت عن الحجاب مؤخرا، أثارت الفنانة المصرية شهيرة الجدل بصورة حديثة لها ظهرت فيا مرتدية الحجاب.

جمهور الفنانة المصرية تسائلوا عما إذا كانت قد تراجعت عن قرارها وعادت لارتداء الحجاب، وهو ما دفع الفنانة لكشف حقيقة الأمر.

شهيرة كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي مشغولين ليه كده بالموضوع ده انا الحمدلله طول عمري في أعمالي أو حياتي العاديه لبسي معتدل بل محتشم”.

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ونفت عودتها للحجاب، بقولها: “فعشان نزلت صوره بإيشارب بسيط مع بنات العيله يبقي شهيره تعود للحجاب لو سمحتوا سيبوني في حالي دا أنا بحبكم”.

وكانت الفنانتين شهيرة وسهير رمزي قد ظهرا مؤخرا بعد خلعهما للحجاب وأطلا وهما ترتديان باروكة، خلال حضورهما أحدث عروض أكبر خبير في صناعة البواريك وعلاج تساقط الشعر في العالم الكسندر ترنوبل، بمول كايرو فيستيفال.

وردت شهيرة على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها بالباروكة، حيث قالت في تصريحات صحفية، إنها تهتم لما يقال عنها ولا تدير ظهرها للانتقادات فهي تهتم لجمهورها كثيرا، ولكن في النهاية لا تستطيع أن ترضي جميع الأشخاص، والأهم أن يكون الانسان راض عن نفسه، على حد قولها.