حمادة هلال يتألق في حفل نادي بوروسيا دورتموند.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري حمادة هلال حفل غنائي كبير بنادي بوروسيا دورتموند، داخل مدينه العاشر من رمضان، وسط حضور الآلاف من جمهوره.

واستقبل الفنان المصري منظم الحفل سيد فتوح وإدارة النادي، و صعد حمادة إلى مسرح الحفل على أغنية “بحبك كل حاجه” وسط صيحات وتفاعل الجمهور ومحبيه معه، ووسط أجواء ضخمة من الألعاب النارية.

الفنان المصري استمر في وصلة غنائه لأكثر من ساعتين، قدم خلالها باقة من أشهر أغانيه، ومنها: “اشرب شاي” و”بحس معاك” و”ساعات” و “تصور” و “مش هقول”، وغيرهم العديد وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور.

Advertisements

واستمر الحفل حتي منتصف الليل، والتف الجميع حول نجمهم المفضل بمجرد نزوله من مسرح الحفل، رغبه في التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية مع نجمهم المفضل.

وكان الفنان المصري حمادة هلال قد احتفل مؤخرا بحصوله على الدرع الذهبي، من موقع “يوتيوب”، وذلك بعد وصول عدد متابعيه إلى مليون مشترك.

ونشر حمادة هلال صور له برفقة الدرع وفريق عمل “يوتيوب”، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “كل الشكر والتقدير لجمهوري الحبيب على الثقه وتخطي المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الاعمال في القناة وان شاء الله اكون دايما عند حسن ثقتكم بيا وأسعدكم”.