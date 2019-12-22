- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انطلقت فعاليات مهرجان “ميدل بيست الموسيقي”، مساء الخميس 19 ديسمبر، في المملكة العربية السعودية بمنطقة درة الرياض، ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد من أبرز نجوم الوطن العربي.
وبدأ الحفل بتقديم العديد من الاستعراضات الضخمة، ثم أحيا الفنان المصري محمد حماقي الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، والتي تفاعل معها الحضور بشدة.
وكانت مفاجأة الحفل حضور النجمين المصريين أمير كرارة وأحمد السقا، حيث صعد أمير إلى خشبة مسرح “ميدل بيست” وقدم التحية للفنان محمد حماقي ، كما صعد الفنان أحمد السقا إلى المسرح ليعبر عن سعادته الشديدة بحضوره أولى حفلات مهرجان ميدل بيست الموسيقي، كما وجه التحية لحماقي وكرارة.
وبعد انتهاء حفل حماقي، شارك الفنان السعودي رابح صقر، في افتتاح ميدل بيست، وقدم حفلًا غنائيًا ضخمًا.
وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت أن عدد حضور اليوم الأول لمهرجان ميدل بيست الموسيقي قد تجاوز الـ130 ألف شخص، وهو يعد الرقم الأكبر لحضور جماهيري على مستوى العالم في ليلة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يشعل حفله بالميدل بيست.. وأحمد السقا وأمير كرارة مفاجأة الحفل.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.