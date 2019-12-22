فن ومشاهير

عمرو دياب ومشاهير الوطن العربي يبهرون جمهور الرياض

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 ديسمبر 2019

عمرو دياب

يحيي الفنان عمرو دياب الآن حفل ختام فعاليات "ميدل بيست" التي بدأت مساء الخميس 19 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية .

نشر الفنان أكرم حسني بث مباشر من حفل الهضبة، وذلك عبر حسابه على Instagram، حيث ظهر أثناء تواجده على المسرح مع الهضبة، برفقة هشام ماجد وشيكو وعمرو مصطفى وعمرو يوسف، وتشارك الجميع غناء أغنية "يتعلموا".

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وعلّق أكرم على الفيديو، كاتبا: "مباشر من الرياض مع الهضبة".

يحيي الفنان عمرو دياب الآن حفل ختام فعاليات "ميدل بيست" التي بدأت مساء الخميس 19 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

نشر الفنان أكرم حسني بث مباشر من حفل الهضبة، وذلك عبر حسابه على Instagram، حيث ظهر أثناء تواجده على المسرح مع الهضبة، برفقة هشام ماجد وشيكو وعمرو مصطفى وعمرو يوسف، وتشارك الجميع غناء أغنية "يتعلموا".

وعلّق أكرم على الفيديو، كاتبا: "مباشر من الرياض مع الهضبة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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