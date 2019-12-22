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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ومشاهير الوطن العربي يبهرون جمهور الرياض والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
عمرو دياب
يحيي الفنان عمرو دياب الآن حفل ختام فعاليات "ميدل بيست" التي بدأت مساء الخميس 19 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
نشر الفنان أكرم حسني بث مباشر من حفل الهضبة، وذلك عبر حسابه على Instagram، حيث ظهر أثناء تواجده على المسرح مع الهضبة، برفقة هشام ماجد وشيكو وعمرو مصطفى وعمرو يوسف، وتشارك الجميع غناء أغنية "يتعلموا".
وعلّق أكرم على الفيديو، كاتبا: "مباشر من الرياض مع الهضبة".
يحيي الفنان عمرو دياب الآن حفل ختام فعاليات "ميدل بيست" التي بدأت مساء الخميس 19 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.
نشر الفنان أكرم حسني بث مباشر من حفل الهضبة، وذلك عبر حسابه على Instagram، حيث ظهر أثناء تواجده على المسرح مع الهضبة، برفقة هشام ماجد وشيكو وعمرو مصطفى وعمرو يوسف، وتشارك الجميع غناء أغنية "يتعلموا".
وعلّق أكرم على الفيديو، كاتبا: "مباشر من الرياض مع الهضبة".
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