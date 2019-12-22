أحلام تُبهر الجمهور في حفل ختام “ذا فويس” وتتصدّر الترند

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة الإماراتية أحلام على الجمهور بإطلالة أكثر من رائعة في الحلقة الأخيرة من العروض النهائية للموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي”.

أحلام نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها التقطتها في كواليس الحلقة، وكعادتها أذهلت محبّيها بأناقتها، حيث ارتدت فستانًا ملكياً يتميّز بتصميمه الرائع.

وحصدت صور أحلام عشرات آلاف “الإعجابات” من متابعيها الذين أجمعوا في تعليقاتهم عبر موقع “إنستجرام” على رقيها الدائم في اختيار أزيائها.

وأطلقت أحلام خلال الحلقة أغنية جديدة بعنوان “أنا مدري عن الناس”، تفاعل معها الجمهور بشكل لافت فتصدّر هاشتاغ اسم الأغنية قائمة العبارات الأكثر تداولاً عبر موقع “تويتر” في مختلف البلدان العربية.

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ومن المعروف أن الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس” شارك في لجنة تحكيمه إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام تحصد وحتى يومنا هذا نجاح أغنية “أنا ما أستغني” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور في الخليج. أغنية “أنا ما أستغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وتحصد منذ طرحها ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.