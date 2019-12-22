مهدي عياشي يتوّج بلقب "ذا فويس".. وهذا ما قاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم المتسابق التونسي مهدي عياشي من فريق النجم اللبناني راغب علامة، لقب برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس" في موسمه الخامس، لصالحه بعد منافسة على اللقب استمرت 14 أسبوعًا متواصلة على ثلاث مراحل.

وفاز مهدي عياشي باللقب بعد منافسة شرسة في الحلقة الختامية مع ثلاثة مشتركين آخرين هم: إيمان عبدالغني من فريق أحلام وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي ورضوان الأسمر من فريق رضوان الأسمر كان الجمهور هو البطل في حسم هذه المعركة من خلال التصويت.

وبجانب فوز مهدي عياشي باللقب حاز أيضًا على هدية مميزة يبدأ بها مشواره الفني حيث يتم إنتاج ألبوم غنائي كامل له يتم العمل عليه من اليوم الثاني لحصده اللقب.

وقال عياشي في أول تصريح له إنه سعيد للغاية بهذا اللقب مهديا الجائزة للشعب التونسي وكل العرب الذين صوتوا له متمنيا أن يكون عند حسن ثقتهم فيه.

وأضاف أن هذا اللقب يمثل له شيء كبير بمسيرته الفنية، مشيرا إلى أن المنافسة كانت قوية ولم يكن يتصور إنه سيحصل على اللقب لآخر لحظة.

واتّسمت حلقة "ذا فويس" الختامية بالكثير من المفاجآت حيث أطلقت الفنانة سميرة سعيد أغنية جديدة وهي أغنية "هليلة" من مسرح The Voice، والتي كانت تراهن على الفوز باللقب بمتسابقها من موطنها المغرب.

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وفاجأ راغب علامة جمهوره بغناء أغنيته "كان غيرك أشطر" على مسرح The Voice للمرة الأولى كما تلقى تهاني أصدقائه بعد الفوز باللقب.

فيما فاجأ محمد حماقي الحضور بتواجد زوجته معه وهي نهلة الحاجري، كما قدّم على المسرح أغنيته الشهيرة "يا ستّار" والتي تفاعل معها الجمهور.

وفاجأت أحلام الجمهور بإطلاق أغنية جديدة حملت عنوان "انا مدري" كلمات بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال والذي دائمًا تتشرف أن يكون صوتها معهم وتوزيع يحيى الموجي.

يُذكر أن مواهب الحلقة الختامية فاجؤوا الجمهور بتقديم أغنية جماعية حملت عنوان "حب الأيام" وغناها المتسابقون الأربعة رضوان الأسمر وإيمان عبدالغني ومهدي عياشي وفهد مفتخر، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

وكان قد تأهّل المشترك التونسي مهدي عياشي، ببرنامح "ذا فويس" في موسمه الخامس، إلى المرحلة النهائية على لقب أحلى صوت بعد أن اختاره الجمهور للتأهل بعد منافسة مع المشترك اللبناني ميشال شلهوب، وحمل التصويت له رقم "11".

وافتتح عياشي مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الخامس بأغنية "الليل زاهي"، ما دفع النجم محمد حماقي الاستعانة بجزء من أغنية "مش هتنازل عنك مهما يكون" للنجمة سميرة سعيد، وقد حصل خلاف حوله بين راغب علامة وحماقي ليختار راغب في النهاية.

وأكّد راغب علامة أنه راهن على تفوق مهدي عياش وانتزاعه اللقب، مشددًا على أنه يتمتع بخامة مميزة تؤهّله لتأدية العديد من الألوان بمختلف اللهجات.