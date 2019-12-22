شكرا لقرائتكم خبر عن "أقوى وحدة" و "أنت ياه" أغنيتين جديدتين للطيفة بتوقيع عمرو المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة التونسية لطيفة مع الشاعر عمرو المصري بـأغنيتين في ألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "أقوى وحدة" وهي من ألحان سامر أبو طالب، والثانية بعنوان "أنت ياه" ألحان محمدي، وتوزيع أحمد عاطف، ومكس وماستر ياسر أنور.

هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها عمرو المصري مع لطيفة، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني، من ضمنها أغنية "كل اللي حبوا"، من ألحان علي نور، وتوزيع مونتي.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى"، والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.