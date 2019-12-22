شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنيته في منتدى شباب العالم..أحمد كامل يحيى حفلين غنائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحه في أغنية "كلمة السر الشباب" بمنتدى شباب العالم، يستعد المطرب أحمد كامل لإحياء حفلين غنائيين، الأولي يوم 27 ديسمبر في مدينة العاشر من رمضان، والثانية ليلة رأس السنة في أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس.

ويعد أحمد كامل من أكثرالمطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التي ظهرت العام الماضي وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسعا مؤخرًا بأحدث أغنياته "مبقتش أخاف من الليل"، والتي تربعت على عرش تريندات اليوتيوب على مدار أسبوع، وتجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 14 مليون مشاهدة.

يذكرأن أحمد كامل طرح مؤخراً أغنية " قولي" التي كتب كلماتها ولحنها وظهرت في صدارة تريند يوتيوب طوال الأيام الماضية منذ طرحها يوم 22 نوفمبرالماضي.