على ربيع وتوتة يسرقان "بنك" خلال فيلمهما "الخطة العامية" .. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنانين محمد عبد الرحمن توتة وعلى ربيع حالياً ، فيلمهما الجديد "الخطة العامية"، المقرر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، من إخراج معتز التونى، تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، حيث يتبقى 14 يوم على انتهاء التصوير بحسب تصريح مصدر مقرب من الفيلم لـ"الخليج 365".
وخلال أحداث الفيلم يحاول على ربيع وتوة سرقة بنك، حيث يظهرا بشكل مفاجئ للجمهور وبطريقة جديدة، مما يتضمن الفيلم جرعة من الضحك كبيرة تعيد الجمهور لمنطقة الضحك مرة أخرى، التى فقدها الجمهور خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة أفلام الجريمة والأكشن الى اكتظت بها السينمات فى الفترة الأخيرة .
فيلم "الخطة العامية" بطولة على ربيع محمد عبد الرحمن توة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، وأخرون، إخراج معتز التونى.
وعلى جانب أخر يستعد على ربيع لمسلسله الجديد مع نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، المقرر عرضه فى رمضان المقبل من إخراج معتز التونى ، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وانتاج سينرجى .
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