شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت ودواين جونسون يتحولنا لشخصيات الكريسماس للترويج لفيلمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول النجم العالمي كيفن هارت، إلى شخصية سانتا كلوز الشهيرة، والنجم العالمي دواين جونسون لشخصية الجني الأخضر لشخصيات الكريسماس تزامناً مع أعياد الميلاد للترويج لحضور فيلمهما الجديد Jumanji: The Next Level.

ونشر هارت، صورة تجمعه مع جونسون، عبر حسابه الشخصي وهما يرتديان ملابس الكريسماس، لدعوة جمهورهما لحضور الفيلم في دور العرض في أعياد الكريسماس التي توافق عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

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وعلى سياق متصل استطاع فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level، بـ تحقيق إيرادات وصلت إلى 72 مليونًا و256 ألف دولار، وذلك في أول عطلة نهاية أسبوع افتتاحية له، حيث طرح العمل في دور العرض بداية من يوم 13 ديسمبر الجارى.

ووصلت تكلفة ميزانية فيلم Jumanji: The Next Level، إلى حوالى الـ 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونا و400 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و52 مليونا و856 ألف دولار حول العالم.