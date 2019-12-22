شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز بفلتر "سناب شات" فى ظهور جديد لها عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة جمهورها، بمقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت من خلاله بفتلر "سناب شات" الشهير وهي تتراقص على مزيكا في الخلفية.

وسرعان ما نجحت عبد العزيز فى شد انتباه الكثير من متابعيها بمقطع الفيديو الذى نشرته منذ قليل وحصدته من خلاله على عشرات الآلاف من المشاهدات.

يذكر أن آخر ظهور لها كان فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى، اللقاء المفاجئ بعد غياب 17 عاماً عن البرامج، والذى أوضحت من خلاله التغيرات الحياتية التى خاضتها مؤخراً ومن أهمها انفصالها عن زوجها بعد مرور سنين بالإضافة للحديث عن مراحل نجاحاتها الفنية بالتدريج، منذ بدايتها فى الإعلانات إلى آخر أعمالها المسلسل الرمضانى " لآخر نفس".