شكرا لقرائتكم خبر عن بيموتوا فى المفتحين.. كيف تحولت نبوءة يوسف داود لحقيقة فى see ليتصدر التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الجدل أثارها مسلسل see منذ عرضه مؤخراً خلال 8 حلقات تصدر خلالها قائمة التريندات وانضم إلى قائمة المسلسلات التى أثارت هوس المشاهدين، وخلقت شعبية كبيرة فى وقت قصير مثلما حدث مع صراع العروش وتشير نوبيل وغيرها من المسلسلات.



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إلا أن see تميز عن الجميع بعناصر جديدة جعلت الموسم الأول منه فى غاية الإثارة، وكلما طرحت حلقة منه أثارت العديد من التساؤلات لدى محبيه لينتظروا الحلقة التالية بشغف أكبر، كما نستعرض خلال السطور التالية التى نسلط فيها الضوء على 5 عناصر استحوذ بها se على التريند مؤخراً.

1/ الفكرة (الكل كفيف)

حملت الدقائق الأولى من المسلسل أكبر مفاجأة منتظرة للجميع، وهى حينما ظهر فريق العمل بالكامل "عميان".. فالكل كفيف منذ نصف قرن بسبب مرض حرم البشر من الإبصار، وهى الفكرة التى ما أن صدمت عقول المشاهدين الذين تخيلوا أحداث العمل وكيف ستدور خلال الدقائق المتتالية حتى تفاجأوا بدق طبول الحرب التى تنذر بمعركة حامية بين جيشين من العميان.





2/ بيموتوا فى المفتحين

خلال حلقات المسلسل يعيش المشاهد وسط أجواء غريبة للمرة الأولى، فالمبصرون هم المنبوذون، والجميع يطاردهم من أجل القضاء عليهم وقتلهم مبكراً حتى لا يصيبوا بأفعالهم الأرض مرة أخرى بأعمالهم ويؤدى ذلك لإغضاب الرب، وبالتالى صار من يرى موصوف بالهرطقة لمجرد الإبصار، ووجب القضاء عليه، ومع مرور الحلقات يجد المشاهد نفسه ما بين مبصرين تتم مطاردتهم حتي يتم قتل زعيم المبصرين فى الحلقة الأخيرة، لترفع الحلقات شعار الراحل يوسف داوود حين قال جملته الشهيرة بفيلم "أميرالظلام" : "بيموتوا فى المفتحين يا ابن المحظوظة".

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3/ الأسلحة.

تمكن فريق العمل من وضع أسلحة جديدة وطرق قتالية تناسب وضعهم كـ(عميان)، وهى التى ظهرت خلال المعارك، وبشكل خاص المعركة الأولى التى دارت رحاها بسخونة شديدة وبطرق تثير الإعجاب، بالإضافة إلى مشاهد الهروب خلال الحلقات المتكررة.

4/ سخونة الأحداث والعلاقات المتشابكة

لم يكتف المسلسل ببراعة التصوير وجمال الأماكن الخلابة الذى حرص المخرج على التصوير فيها، لكن امتد الأمر إلى عمق العلاقات بين أبطال المسلسل، فالملكة التى تطارد كل من هو مبصر اتضح أنها لا تطاردهم إلا لمحبتها الشديدة له وغيرتها بسبب عدم مبادلتها نفس المحبة، وإنما عشق أختها وأنجب منها.

ثم تتوالى الأحداث ليكتشف جمهور المسلسل أن الشخصية التى تطاردها الملكة بكل قوتها هى أختها لينصاع الجيش لها، وهكذا كل حلقة تحمل مفاجآت جديدة حتي مشهد النهاية.

5/ جيسون مومو

لا شك أن جزءا كبيرا من نجاح المسلسل راجع إلى جيسون مومو، والذى يلعب خلال الأحداث شخصية مركبة للغاية، فهو القائد الذى يترك كل شىء من أجل أبناء زوجته الذى يعتبرهم أبناءه نظراً لعدم انجابه، وبالتالي يتحمل أحياناً قسوة بنتها عليه وتطلعها لكونها مبصرة، بل ويحميها كلما ابتعدت هي وأخوها تاركاً كل شىء من أجلهما.