شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف طلبة يجسد شخصية البخيل في مسرحية تحمل نفس الاسم لموليير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أشرف طلبة شخصية البخيل وهي أحد أشهر الشخصيات لدي الكاتب المسرحي العالمي موليير وكتب عنها مسرحية تحمل نفس الاسم يعيد البيت الفني للمسرح إنتاجها مرة أخري لتعرض غدا الأحد بحضور رئيس البيت الفني للمسرح الفنان اسماعيل مختار .

"البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح وستعرض على مسرح أوبرا ملك برمسيس، وذلك بحضور المخرج عادل حسان مديرمسرح الشباب وعدد من مديري فرق مسرح الدولة والفنانين والنقاد والإعلاميين.

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تدورأحداث العرض المسرحى "البخيل" في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادى، واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.

العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي موليير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.