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تفاصيل تعاون نانسى عجرم مع الشاعر محمد رفاعى فى ألبومها الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر محمد رفاعى مع المطربة نانسى عجرم فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من توزيع هادى شرارة وألحان وليد سعد ويقدمها رفاعى بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل طابع الرومانسية، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

ويتعاون أيضا محمد رفاعى مع المطرب فضل شاكر فى أغنية جديدة تحمل اسم "غيب" من توزيع أحمد إبراهيم وألحان وليد سعد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا حفل غنائى كبير، وذلك بإحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيهما

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وتألقت نانسى بالعديد من أغانيها الرومانسية، منها "أخاصمك آه" و"آه ونص" و"مين ده اللى نسيك" و"ما تيجى هنا" و"إحساس جديد" و"يا بنات".. وغيرها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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