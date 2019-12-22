شكرا لقرائتكم خبر عن بالشنب.. محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز من الأرشيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم كريم محمود عبد العزيز، على مشاركة جمهوره، بصورة من الأرشيف بصحبه النجم محمد إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهر عبد العزيز في الصورة وهو يجلس على ذراع الكرسي الذى يجلس عليه إمام فى الصورة، والتى يظهر فيها بالشنب وفي كامل أناقته، وسرعان ما حصدت الصورة على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات من قبل جمهورهما.

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كريم محمود عبدالعزيز ومحمد إمام

ويستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائى، بصحبه عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس.

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدورأ حداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.