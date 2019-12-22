شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوم الفن يرقصون على أنغام "يتعلموا" بجانب عمرو دياب فى حفل ميدل بيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم عمرو دياب حالياً حفل "ميدل بيست" داخل المملكة العربية السعودية، وهو الحفل الذى حرص أغلب النجوم على المشاركة فيه بجانب الهضبة، مثلما يظهر خلال الفيديو الذى يتضمن نجوما كثيرين منهم عمرو مصطفى، أمير طعيمة، دينا الشربيني، عمرو يوسف، هشام ماجد وشيكو، وأكرم حسنى.

على جانب آخر بدأت فعاليات "ميدل بيست" مساء الخميس 19 ديسمبر الحالى، وذلك ضمن موسم الرياض، ويحيى عمرو حالياً حفل الختام وسط حضور جماهيرى كبير ممن حرصوا على المشاركة بهذا الحفل الضخم.