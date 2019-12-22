شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يستعد لحضور الحفل الختامى لمهرجان ميدل بيست بـ"البندانة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان المغربى سعد لمجرد، عن حضوره الحفل الختامى للمهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال سعد لمجرد، فى مقطع فيديو مقتضب، نشر عبر الحساب الشخصى للمستشار تركى آل الشيخ، "مرحبًا بكم جميعًا.. اليوم هو اليوم الأخير من "ميدل بيست".. وسوف نرتدى "بندانة مدهشة".. أبو ناصر.. بيس"، وجاء هذا بعد الحفل الذى أحياه الفنان المغربى، مساء الأربعاء، بحضور الآلاف من الجمهور، على خشبة مسرح محمد عبده، فى بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشار إلى أنه استعدادًا لختام حفل "ميدل بيست" ضمن فعاليات موسم الرياض، أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أسماء النجوم المصريين والعرب المشاركين فى الليلة الأخيرة بالحفل الأضخم فى الوطن العربى، الذى توقع تركى آل الشيخ، استقباله أكثر من 120 ألف إلى 130 ألف شخص.

وسبق أن نشر تركى آل الشيخ، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، صورة للنجوم الجدد المشاركين فى حفل ميدل بيست، وهم عمرو دياب، وميريام فارس، وراشد الماجد، وعمرو مصطفى، وريهاب - وهو دى جيه (DJ) ومنتج إسطوانات هولندى شهير من أصل مغربى – وكتب رئيس هيئة الترفيه السعودية، فى تعليقه على الصورة: "مسك الختام بليلة من العمر.. مو معقول هذولى مجتمعين مع ديجيهات عالميين... أنا جاااى".

ويذكر أنه قبل ساعات قليلة، كان قد انطلق الميجا ستار عمرو دياب، فى رحلته المتجهة إلى الرياض على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر أن يشارك الهضبة فى الحفل الختامى للمهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.



سعد لمجرد يستعد لحفل ختام مهرجان ميدل بيست

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نشر عمرو دياب صورته على سلم الطائرة قبل الإقلاع فى طريقه إلى الرياض، معلقًا على الصورة : "فى طريقى الآن إلى الرياض.. أراكم جميعًا الليلة فى (ميدل بيست)"، فيما رافق الهضبة رحلته إلى الرياض، عدد من النجوم بينهم الفنانة دينا الشربينى، والفنان شيكو، والفنان أكرم حسنى، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف.

ويذكر أنه قبل أيام، كان قد كشف الميجا ستار عمرو دياب، عن مفاجئة جديدة لجمهوره فى السعودية والوطن العربى، حول مشاركته فى مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى ينظم فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

أشار عمرو دياب، عبر مقطع فيديو نشره المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية على صفحته بموقع "فيس بوك" – يوم الأحد الماضى - إلى مشاركته فى اليوم الختامى لمهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، فى المملكة العربية السعودية، حيث قال ممازحًا جمهوره، "يوم 21 نلبس البندانة.. وفى "ميدل بيست" هنتقابل هناك كلنا مع بعض".

جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى تستضيفه العاصمة السعودية الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما فى ذلك Afrojack و Camelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

وسبق أن كتب حساب الهيئة العامة للترفيه معلناً عن الحدث الكبير: "تخيل أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم فى 5 مسارح ضخمة بأكبر حدث موسيقى فى الشرق الأوسط حفل ميدل بيست الموسيقى بمشاركة أشهر نجوم الأغنية الخليجية".