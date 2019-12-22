شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم تلات" و"يتعلموا" عمرو دياب يشعل حفل "الميدل بيست" فى آخر أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل الميجا ستار عمرو دياب، حماس جمهور حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، أثناء مشاركته في ختام الحفل الأضخم فى الشرق الأوسط.

وحرص الفنان أكرم حسنى على مشاركة دياب على خشبة مسرح الحفل الذي يضم أكثر من 170 ألف زائر في ثالث أيامه، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وألهب دياب حماس جمهوره بغناء أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وكان ابرزها أغنية "يوم تلات"، وأغنية "يتعلموا"، التي رددها الجمهور معه.

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جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما فى ذلك Afrojack و Camelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.