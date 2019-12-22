شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يهنئ السقا بجائزة "دير جيست ": صاحبي وأخويا وعشرة السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم كريم عبد العزيز صديقه الفنان أحمد السقا عقب تكريمه أمس الجمعة فى حفل دير جيست كأحسن ممثل عن دوره فى مسلسل "ولد الغلابة" الذى عرض فى رمضان الماضى.

كريم عبد العزيز نشرصورة عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام" يحتضن فيها أحمد السقا ووصفه بالصديق والجدع وعشرة السنين، وقال: ألف ألف مبروك لصاحبى و أخويا الجدع .. أحمد السقا .. عشرة السنين".

وحصد الفنان كريم عبد العزيز، فى نفس الحفل، جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الفيل الأزرق 2" كما تم تكريمه عن "نادى الرجال السرى، وأهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.

وينشغل النجم أحمد السقا حاليا بتصوير مشاهد فيلم العنكبوت التى تجمعه بالنجمة منى زكى، ويعد الفيلم سببا لخروج السقا من السباق الرمضانى المقبل، لانشغاله بالانتهاء من تصوير أحداثه.

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ويدخل السقا خلال الفيلم عالم المافيا بسبب شقيقه ظافرالعابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل في صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافرالعابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

أما النجم كريم عبد العزيز، يشارك بفيلمه "البعض لا يذهب للمأوذن مرتين" فى عيد الفطر المقبل، يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندى، ومن تأليف أيمن وتار.

كما يستعد النجم كريم عبد العزيز لتحضيرات فيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.