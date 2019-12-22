شكرا لقرائتكم خبر عن "Spider Man" يهنئ صامويل جاكسون بعيد ميلاده الـ 71 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام " Spider-Man"، على تهنئة الممثل العالمى صامويل جاكسون صاحب شخصية "نيك فيوري" فى النسخة الأخيرة من السلسلة، بعيد ميلاده الـ 71.

ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة، صورة لـ "نيك فيوري"، المسئول عند تجنيد الأبطال الخارقين فى عالم مارفل، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لتهنئة بعيد ميلاده الـ 71، متمنيه له السعادة فى العام الجديد.

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وحقق فيلم Spider-Man Far From Home إيرادات وصلت إلى مليار و 129 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضى في دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.