شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ومحمد سعد يسلمان حسن حسنى تكريمه من المهن التمثيلية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجمان أحمد حلمى ومحمد سعد فى تسليم درع تكريم الفنان القدير حسن حسنى، الذى يقيمه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 من شهر ديسمبر الجارى، على مسرح النهار بشارع القصر العينى، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية.

وقال أشرف زكي رئيس المهرجان: "هذه ليلة في حب الفنان حسن حسني وليس مجرد تكريم على مسيرته الفنية الثرية بالكثير من الأعمال، وذلك لأنه قامة فنية كبيرة، ومشواره حافل بالأعمال الفنية التى تركت بصمة في أذهان الجميع، ولذلك تقرر تكريمه في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

ومن جانبها قالت منه بدر تيسير، نائب مدير المهرجان: "اعتاد المهرجان منذ انطلاقة على تكريم إحدى الشخصيات الفنية التي كان لأعمالها أثر كبير في أذهان الجمهور، وهذا العام يوجد احتفال خاص بالفنان الكبير حسن حسني، حيث سوف يتم عرض فيلم قصير عن مشواره الفني، وسوف يقوم بتسليمه درع التكريم نجمين قدم معهما الكثير من الأفلام الناجحة وهما أحمد حلمي ومحمد سعد .

الجدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.